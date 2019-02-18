Орешкин назвал лучшую валюту для сбережений россиян

Министр экономического развития Максим Орешкин в программе "Действующие лица" на телеканале "Россия 1" заверил, что обвала рубля не будет.

"При цене на нефть выше 40 долларов за баррель рубль себя будет чувствовать устойчиво", – подчеркнул Орешкин.

По его мнению, деньги всегда нужно хранить именно в той валюте, в которой предполагается их тратить. Таким образом, для хранения сбережений для россиян наилучшая валюта – рубль.

"Что касается рубля, мы видим довольно высокий уровень ставок по банковским депозитам. Поэтому реальный доход здесь будет, он будет положительным, и в этом выгода хранения сбережений в национальной валюте", – пояснил Орешкин.

Об успешной подготовке плана дедолларизации российской экономики ранее объявил и глава Минфина Антон Силуанов. Отказ от доллара поможет смягчить последствия новых антироссийских санкций США, отметил он. Также ранее министр заявил, что нет никакой вероятности дефолта в России при новых санкциях.