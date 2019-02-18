Орешкин назвал лучшую валюту для сбережений россиян

Министр экономического развития Максим Орешкин в программе "Действующие лица" на телеканале "Россия 1" заверил, что обвала рубля не будет.
"При цене на нефть выше 40 долларов за баррель рубль себя будет чувствовать устойчиво", – подчеркнул Орешкин.
По его мнению, деньги всегда нужно хранить именно в той валюте, в которой предполагается их тратить. Таким образом, для хранения сбережений для россиян наилучшая валюта – рубль.
"Что касается рубля, мы видим довольно высокий уровень ставок по банковским депозитам. Поэтому реальный доход здесь будет, он будет положительным, и в этом выгода хранения сбережений в национальной валюте", – пояснил Орешкин.
Об успешной подготовке плана дедолларизации российской экономики ранее объявил и глава Минфина Антон Силуанов. Отказ от доллара поможет смягчить последствия новых антироссийских санкций США, отметил он. Также ранее министр заявил, что нет никакой вероятности дефолта в России при новых санкциях.
Комментарии
Рубль лучшая валюта для сбережений - нуну , нужно быть очень глупым , что-бы сбережения в рублях хранить их государство может в один миг обесценить, как уже было не раз. В долларах нужно хранить и не в России. В России и доллары могут изять и вернуть рубли по курсу до того как рубли обесценили - тоже уже такое было.
ДУРАКОВ УЖЕ НЕТ! НАУЧИЛИ!!!!!
В последнее время стало слишком много Орешек Максима, он этакий Павлик Воля от рашкованской типа "экономики". Человек-клоун в сране-клоуне.
Орешкин молодой, а наглости и цинизма, как у черта.