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Ученые назвали продукты, увеличивающие риск рака

, ИА "Амител"
Заменить сладкие напитки можно натуральными соками, десерты – фруктами, а сахар – медом
Главным из них является сахар / Фото: foodindustry.kz

Главным из них является сахар / Фото: foodindustry.kz

Американские ученые из Онкологического центра имени Андерсона заявили, что существуют продукты, которые значительно могут увеличить риск развития рака, сообщает телеканал "360" со ссылкой на Food News.

Ученые взяли для исследования несколько десятков мышей и разделили на две группы. Одним животным давали то количество сахара, которое в среднем употребляет в день житель европейской страны. А другие мыши сидели на крахмальной диете с полным исключением сахара.

У первой части мышей излишнее употребление сахара вызвало быстрый рост раковой опухоли. Исследование показало, что высокофруктозный кукурузный сироп и столовый сахар приводят к росту метастазов в легких. При этом другая группа мышей чувствовала себя прекрасно и демонстрировала отличные показатели здоровья.

Американские эксперты подчеркнули, что высокофруктозный кукурузный сироп входит в состав многих продуктов, в том числе мороженого, конфет, выпечки, желе. Ученые посоветовали заменить сладкие напитки натуральными соками, десерты – фруктами, а вместо сахара использовать мед.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

18.02.2019 11:14
- гость -

американские учёные??))
Насмешили ..
Медицина давно давно знает, что опухоль питается углеводами, поэтому больному прописывают диету с бОлтшим количеством белка и минимумом углеводов

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