Портрет Улюкаева пообещали повесить в новом здании Минэкономразвития

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин в программе "Действующие лица" на телеканале "Россия 1" отметил, что в новом здании министерства в "Москва-Сити" может появиться портрет Алексея Улюкаева.

Орешкина спросили, почему в холле зала коллегии Министерства экономического развития среди портретов министров, Германа Грефа, Эльвиры Набиуллиной, Андрея Белоусова и других, нет Улюкаева.

"Пока еще не сделали. Он тоже был министром. Я думаю, что уже в новом здании должен оказаться его портрет", – ответил Орешкин.

Переезд центрального аппарата Минэкономразвития и ряда других министерств и ведомств в правительственный комплекс на территорию "Москва-Сити" запланирован на 2019 год.

Алексей Улюкаев являлся министром экономического развития с 24 июня 2013 года по 15 ноября 2016 года. Он был приговорен к восьми годам колонии строгого режима и штрафу 130 миллионов рублей за получение взятки два миллиона долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина.