Названы регионы России с самым высоким качеством жизни

Регионы России оценили по качеству жизни. Лидерами признаны Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье. В число аутсайдеров попали Забайкальский край, Карачаево-Черкесия и Тыва, сообщает РИА "Новости".

При ранжировании учитывались 70 показателей, фиксирующих фактическое состояние основных аспектов условий жизни и ситуации в социальной сфере. Рейтинговый балл отразил данные Росстата, Минздрава, Минфина, Центробанка и ряда открытых источников другого рода.

Также на вершине рейтинга расположились Татарстан, Белгородская область, Краснодарский край, Воронежская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Липецкая и Калининградская области.

В самом низу также оказались Кабардино-Балкария, Бурятия, Еврейская автономная область, Курганская область, Республика Алтай, Калмыкия, Ингушетия, Забайкальский край, Карачаево-Черкесия и Тыва.

Отмечается, что позиции лидеров и аутсайдеров в последние годы практически не изменились. Первая тройка стабильна уже очень долгое время. Наибольший прогресс заметен в Магаданской, Амурской, Оренбургской, Сахалинской и Мурманской областях, а также в Чукотском автономном округе и Северной Осетии – Алании.

Серьезно снизились в рейтинге Тамбовская область, Алтайский и Красноярский края, Удмуртия и Чувашия.