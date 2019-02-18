Сроки отключения горячей воды пообещали уменьшить до трех дней

Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Андрей Чибис в интервью "Известиям" заявил, что умные технологии позволят существенно сократить сроки отключения горячей воды.

Чибис отметил, что Минстрой продолжает работу по внедрению инновационных технологий в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Это, по его словам, позволит сократить сроки отключения горячей воды всего до трех дней.

"Сейчас разрабатываются технологии, связанные с оптимизацией процессов управления сетями, переключения запорной арматуры, алгоритмами отключения и переключения, которые позволят радикально сократить сроки отключения горячей воды", – подчеркнул замминистра.

По словам Чибиса, в 2018 году в крупных микрорайонах трех городов России проводился эксперимент, и он был признан удачным. При этом, как отметил чиновник, миллиардные инвестиции не потребовались.

"Достаточно оказалось "умного" подхода с минимальными вложениями, смарт-решениями, которые позволяют и выручку сохранить, и людям комфорт обеспечить", – заявил Чибис.