Более 1 млрд рублей имущественных налогов не заплатили жители Алтайского края до установленного законом срока – 3 декабря 2018 года. 227 тысяч человек получат требования об уплате задолженности до конца февраля, сообщили в пресс-службе краевой налоговой.
"Срок уплаты гражданами имущественных налогов (земельный и транспортный налог, налог на имущество) истек 3 декабря. После этой даты неоплаченные начисления перешли в разряд задолженности, и за каждый день просрочки платежа налоговые органы теперь начисляют пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центробанка России. Общая сумма задолженности с учетом пеней и штрафов, подлежащей оплате по требованиям, составляет 1 млрд 65 млн рублей", – уточнили в ведомстве.
Те, у кого есть "Личный кабинет", требования об уплате уже получили, оплатить долги им нужно за 30 дней. Остальные должники получат требования по почте до конца февраля, оплатить нужно за 45 дней.
В противном случае дело о принудительном взыскании рассмотрит мировой суд. Тогда к сумме долга прибавится госпошлина и сумма исполнительского сбора службы судебных приставов.
В налоговой напомнили, что взыскать долг могут через работодателя (с заработной платы) или за счет имущества должника. Несвоевременная оплата налогов может привести к ограничению выезда за пределы России.
Комментарии
Дом построил на свою зарплату, с которой заплатил подоходный налог. Почему должен еще раз платить налог, теперь уже на имущество?
Потом что ты гость богат раз смог такое построить, а вот смысл платить % с продажи квартиры что в наследство досталось? ась?
Класс! случайно залез в личный кабинет, по земельному ставка повысилась с 0,1 до 0,3 и пересчитали с 2015 года.
Налог на талию, налог на воздух, налог воду, налог на продукты, налог на землю, налог на работу, налог на жизнь, налог на имущество, налог на ветер, налог на курорт, налог на грозу, налог на коня, налог на навоз, это когда закончиться. Пернуть нельзя - засоряем атмосферу сероводородом - опять налоги...