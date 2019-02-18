Столкновение товарного поезда и пожарной автоцистерны произошло на железнодорожном переезде ночью 18 февраля в Благовещенском районе.

Как сообщили порталу Amic.ru в ГУ МЧС по Алтайскому краю, авария произошла около полуночи на переезде Леньки. В экстренном ведомстве уточнили, что пожарная машина возвращалась с тушения и, по предварительным данным, заглохла не переезде.

Водитель машины покинул салон и пытался обозначить присутствие транспортного средства на путях. Однако избежать столкновения не удалось – товарный поезд врезался в машину.

В результате ДТП никто не пострадал, машине пожарных нанесен серьезный ущерб. На организацию движения ДТП не повлияло, пути не повреждены.