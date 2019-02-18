22 февраля 2019 года в 19:00 при поддержке "Радио Шансон Барнаул" на сцене ДК Моторостроителей состоится концерт Стаса Михайлова с новой программой "Ты и Я".

В программе "Ты и Я" можно будет услышать как новые песни "Метель", "От сердца к сердцу", "Ты моя половина", так и уже полюбившиеся старые хиты, которые всегда, при любых обстоятельствах, на любых площадках подпеваются всем залом.

Ежедневно в эфире "Радио Шансон Барнаул" в программе "Только для вас" с 19:00 до 20:00 абсолютно у каждого есть шанс выиграть билет на концерт любимого исполнителя. Розыгрыш будет проходить на волне 101.9 FM, а также в группе радиостанции в соцсети "ВКонтакте".