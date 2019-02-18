Генеральный конструктор НПО "Авиационно-космические технологии" Александр Бегак рассказал, что сразу несколько российских компаний работают над разработкой космических яхт для туристов, желающих посетить околоземную орбиту, сообщает РИА "Новости".

Планируется создание трех экземпляров космояхт. На каждой будут места для шести пассажиров. Совершить необычное путешествие в космос можно будет за 200-300 тысяч долларов.

Отмечается, что космические яхты будут суборбитальными и беспилотными. Управлять ими будет исключительно автоматика. Однако для контроля за полетом и возможных нештатных ситуаций на яхте все же будет пилот-специалист.

"Связано это с тем, что людям комфортно, зная, что на борту есть пилот, к тому же после входа в атмосферу людей будут поздравлять с этим событием", – пояснил Бегак.

Он рассказал, что два года назад началась разработка корабля "Космическая яхта "Селена", но рассказать об этом стало возможным только сейчас. По проекту яхта будет взлетать с обычных аэродромов и набирать высоту подобно самолетам.

Теоретически, челнок достигнет космоса на скорости 3,5 маха. При этом он будет находиться на высоте 120-140 километров. Через некоторое время яхта снова опустится в атмосферу на скорости менее одного маха.

"У нас есть возможность приземлиться на любой аэродром, аппарат приземляется как самолет. Мы сейчас рассчитываем оптимальное время нахождения в космосе, комфортную траекторию полета, поскольку опыт показывает, что людям не обязательно надо 10 минут быть в невесомости", – пояснил Бегак.