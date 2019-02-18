Мусорный бак перегораживает проход для пешеходов на проспекте Коммунаров в Барнауле – тротуар попросту упирается в контейнер.
Фотографии, на которых запечатлена данная ситуация, опубликованы в сообществе Barnaul 22.
"На проспекте Коммунаров в районе дома № 60 мусорный контейнер расположен прямо на тротуаре, в связи с этим невозможно пройти", – отмечает автор заметки.
Также отмечается, что поскольку отсутствует ограждение, весь мусор постоянно раздувает ветром по округе.
Комментарии
не баре обойдете
это тротуар????
а там есть пешеходная дорожка?
на фото просто бак на обочине дороги.
там люди решили что у них именно там будет пешеходная дорожка а тут здрасти контейнер
Живу в частном доме, могу с уверенностью сказать, что население, проживающее возле этого контейнера, трутни!!! Только жаловаться и умеют.