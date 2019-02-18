21 февраля 2019 года при поддержке радиостанции "Русское радио Барнаул" состоится концерт легендарного артиста Валерия Леонтьева "Я вернусь".

Абсолютно новые песни и горячо любимые хиты, сногсшибательные костюмы, великолепный звук, уникальные световые решения, неожиданные режиссерские ходы – все это ждет гостей в рамках концертной программы.

Валерий Леонтьев. Это имя знает в стране, пожалуй, каждый: легендарный артист, обожаемый человек, крутой бренд. Почти полвека он собирает стадионы, а простое его участие в сборном концерте обеспечивает аншлаг в любом зале. Он – тот, кто первым привнес на российскую сцену искусство эстрадно-театральных шоу.

Ежедневно в эфире "Русского радио Барнаул" на волне 105.4 FM в программе "Стол заказов" с 18:0 до 19:00, а также в группе радиостанции "ВКонтакте" вы можете принять участие в розыгрыше билетов на концерт любимого исполнителя.

Начало шоу Валерия Леонтьева в 19:00 в ДК Моторостроителей.