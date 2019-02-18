Проверку по факту ДТП, в результате которого пострадала женщина-пешеход, проводит полиция в Барнауле.

Как сообщили в городской Госавтоинспекции, авария случилась 17 февраля около 21:20 на улице Ядринцева в районе дома № 150.

"Произошло дорожно-транспортное происшествие – наезд на пешехода, водитель – мужчина 1963 года рождения, управляя автомобилем Nissan Terrano, допустил наезд на пешехода – женщину 1962 года рождения, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу", – уточняют обстоятельства случившегося в ГИБДД.

Женщина получила телесные повреждения и была госпитализирована в горбольницу №1.