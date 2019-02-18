Встречи Путина с россиянами пообещали сделать постоянными

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в интервью в программе "Москва. Кремль. Путин" заявил, что Владимир Путин намерен встречаться с общественностью перед каждым заседанием президиума Госсовета.

"Что очень важно, президент объявил, что так будет всегда, перед каждым президиумом Госсовета будет отдельная встреча с общественностью", – отметил Кириенко.

1 февраля 2019 года начали функционировать 16 рабочих групп Государственного совета по главным вопросам социально-экономического развития, в том числе по реализации национальных проектов. Их возглавили губернаторы регионов. По словам Кириенко, руководители субъектов РФ смогут "на равных разговаривать и с министрами, и с вице-премьерами". Диалог поможет в совместном поиске решений.

Группы начнут работу за один-два месяца до президиума Госсовета. К обсуждению подключатся представители всех ведомств и регионов.

"Задача – не просто озвучить готовые решения, не просто поговорить, задача – найти решения там, где они не очевидны, причем найти такие решения, которые будут работать в каждом конкретном регионе", – отметил Кириенко.