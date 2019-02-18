Встречи Путина с россиянами пообещали сделать постоянными

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в интервью в программе "Москва. Кремль. Путин" заявил, что Владимир Путин намерен встречаться с общественностью перед каждым заседанием президиума Госсовета.
"Что очень важно, президент объявил, что так будет всегда, перед каждым президиумом Госсовета будет отдельная встреча с общественностью", – отметил Кириенко.
1 февраля 2019 года начали функционировать 16 рабочих групп Государственного совета по главным вопросам социально-экономического развития, в том числе по реализации национальных проектов. Их возглавили губернаторы регионов. По словам Кириенко, руководители субъектов РФ смогут "на равных разговаривать и с министрами, и с вице-премьерами". Диалог поможет в совместном поиске решений.
Группы начнут работу за один-два месяца до президиума Госсовета. К обсуждению подключатся представители всех ведомств и регионов.
"Задача – не просто озвучить готовые решения, не просто поговорить, задача – найти решения там, где они не очевидны, причем найти такие решения, которые будут работать в каждом конкретном регионе", – отметил Кириенко.
Комментарии
а оно нам надо
Кажется, я понял, что такое глубинный народ.
Глубинный народ - это народ, живущий на большой глубине российской экономики, на которую практически не проникают пенсии и социальные пособия, работа и зарплата, а также многое другое.
Глубинный народ живет на селе сбором валежника, ягод и грибов, а в городах - сбором просроченных продуктов, которые выбрасывают супермаркеты.
По данным Росстата численность глубинного народа сегодня составляет 20,8 миллионов человек. Это пока не так уж много - всего 14% от населения России. Но в отличие от численности всего населения России, численность глубинного народа постоянно растет.
Численность глубинного народа растет стараниями российского правительства, которое из года в год принимает новые законы, отправляющие на глубину очередной миллион человек.
Президент много думает о глубинном народе и время от времени спускается к нему, чтобы посмотреть, как тот живет. Для этого у президента есть специальный батискаф.
Но обычно президент ныряет неглубоко и общается с тем народом, который еще не стал глубинным, но рано или поздно тоже присоединится к нему.
Когда президент не спускается к глубинному народу на своем батискафе - глубинный народ смотрит на президента и его заместителей по телевизору. Они все время говорят о том, что в мире потоп, Россию тоже немного залило, но скоро уровень воды снизится, особенно в России, потому что ее старательно откачивают.
И глубинный народ ждет этого во всех смыслах светлого момента, когда воду откачают и к ним пробьется солнечный свет.
Но этот момент сам по себе не наступит никогда, потому что на самом деле президент и правительство не откачивают никакую воду, наоборот - они ее льют и льют...
(c)
Теперь можно в театр не ходить, а просто смотреть эти постановки.
18.02.2019 14:46
Агент госдепа
Теперь можно в театр не ходить, а просто смотреть эти постановки.
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Не театр... цирк! С клоунами, дрессировщиком и одноногими собачками.
Фото зачетное , этих людей методом фотошопа приблизили к луноликому?