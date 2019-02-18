Шнуров посвятил стихи семейному насилию в жизни Марата Башарова

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в своем Instagram опубликовал стихотворение, посвященное актеру и телеведущему Марату Башарову.

Музыкант разместил в соцсети скриншот новости о расставании Елизаветы Шевырковой со своим мужем Башаровым после очередного избиения. Возможный развод Шнуров прокомментировал стихотворением.

Напомним, 16 февраля Елизавета в своем Instagram рассказала о сложных семейных отношениях и намекнула на возможный развод. Она отметила, что долгое время надеялась, что любовь и ребенок помогут все изменить. Сейчас же ей стало трудно скрывать разлад в семье.

В конце 2018 года в СМИ появились сообщения о побоях, которые Башаров нанес жене. Сообщалось, что актер сломал жене нос, поэтому пострадавшая целый день ездила по травмпунктам. А во время предыдущего конфликта Башаров якобы сломал ей палец.

Шнуров написал следующее:

Широко живут здесь люди,

Жен дубасят, водку пьют,

И тем самым, без прелюдий,

Местный создают уют.

Наш родной, неповторимый,

Третий, по подсчетам, Рим.

Здрасьте, – тут не говорим мы,

Пошли на [юг], – говорим.

Нет, не выжить хилым, слабым,

Ты мотай на ус, секи, –

Тумаков дают здесь бабам,

Чтоб боялись мужики.

На стояночке маршруток,

Тетку без билета били.

Край суровый, не до шуток,

Далеко до изобилий.

Не хватало рациона,

Витамины ели редко.

Зато все традиционно

И недалеко от предков.

На примерах каждый рос,

Коррективы жизнь внесет,

А с артиста какой спрос,

Он народный, вот и все.