Фото: Алексей Эбель

Алтайский орнитолог Алексей Эбель сделал несколько удивительных фотографий сов в заказнике "Лебединый" в Советском районе. Снимками он поделился в соцсетях. "..за 50 минут мы встретили 7 длиннохвостых неясытей. И знаете где? Да все там же, где все снимают зимой лебедей – в Лебедином", – говорится в подписи к посту.

Автор отмечает, что все кадры сделаны прямо из окна автомобиля, либо не отходя от него и пары метров.