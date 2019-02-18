Министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев подписал соглашение о сотрудничестве с председателем краевой федерации футбола Алексеем Смертиным. Подписи под документами были поставлены 16 февраля в гостинице "Олимп".

Как сообщает пресс-служба ведомства, с обеих сторон есть большое желание сделать перезагрузку уже существующих отношений, дать новый импульс развитию в крае массового футбола, детско-юношеского, профессионального, всех разновидностей этой игры – от мини-футбола до пляжного. Возможности для этого появились как в регионе, так и на федеральном уровне. Что касается последнего, то на Алексея Смертина, как на человека с именем в футбольном мире, здесь большие надежды.

Во время пресс-конференции с журналистами Алексей Перфильев отмечал, что футбол в Алтайском крае, по его мнению, недостаточно развивается и высказал надежду, что Алексей Смертин, занятый работой в РФС, станет больше уделять внимание родному региону.

В начале прошлого года заседание краевой федерации по футболу завершилось настоящим скандалом. У спортивных функционеров накопилось немало претензий к руководителю организации – известному футболисту Алексею Смертину. Главное из которых – мало внимания работе в родном регионе. Дошло до того, что встал вопрос о вотуме недоверия экс-капитану сборной. Однако в итоге экс-капитан сборной все равно был переизбран на новый срок.

Кроме того, Алексей Перфильев подписал соглашение о сотрудничестве с техническим университетом. С одной стороны, Минспорта способно загрузить довольно приличную спортивную базу вуза, а также привлечь на спортплощадки АлтГТУ молодежь, которая после знакомства с ним может сделать выбор в пользу технического университета после окончания школы – и в этом прямой интерес этого учебного заведения. С другой стороны, спортивное ведомство заинтересовано в использовании спортивных объектов АлтГТУ для краевых соревнований, а сам вуз как площадку, благодаря которой через студенческий спорт будет облегчена переправа спортсменов-выпускников спортшкол из юношеского спорта в профессиональный. От вуза свою подпись под соглашением с видимым удовольствием поставил ректор АлтГТУ Андрей Марков.

Наконец, третье соглашение Минспорта – с Фондом поддержки и развития спорта – должно привлечь в спортивную отрасль внебюджетные средства. Причем, по словам руководителя фонда Сергея Третьякова, спонсоров и меценатов планируется искать не только в пределах Алтайского края. Основная цель фонда – это популяризация массового спорта и помощь профессиональным спортсменам.