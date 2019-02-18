В филиалах многофункционального центра Алтайского края могут появиться банкоматы Сбербанка. Этот вопрос обсудили на заседании в парламентском центре региона, сообщает пресс-служба АКЗС.

Между руководством МФЦ и алтайским филиалом Сбербанка уже есть договоренность о размещении в части окон МФЦ банковских терминалов.

"Это позволило бы значительно ускорить обслуживание посетителей, которым необходимо оплатить государственные пошлины (за услуги Росреестра, замену водительских удостоверений или паспорта гражданина РФ и т.д.). Сейчас посетители вынуждены отстоять очередь в банкомат или специализированный терминал для оплаты госуслуг, самостоятельно внести данные и оплатить не только госпошлину, но и комиссию", – уточняют в АКЗС.

Когда в МФЦ появятся терминалы, посетитель сможет оплачивать пошлину непосредственно во время общения со специалистом, причем без комиссии. Плата, по словам управляющего отделением Сбербанка России Антона Милютина, будет минимальной и будет взиматься непосредственно с МФЦ.

По словам главы регионального парламента Александра Романенко, сейчас власти прорабатывают вопрос выделения средств из краевого бюджета. Когда именно появятся терминалы, пока не понятно.