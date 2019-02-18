Полицейские в Барнауле задержали безработного 32-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении грабежа.

Как сообщили в ГУ МВД по региону, жертвой преступления оказалась женщина, которая пояснила, что вечером сняла с банковской карты значительную сумму.

"Затем, непредусмотрительно стала пересчитывать обналиченную сумму, находясь возле банкомата. Она не успела опомниться, как из ее рук неизвестный злоумышленник выхватил купюру номиналом 1000 рублей и скрылся", – добавляют в правоохранительном ведомстве.

Злоумышленник был задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". Похищенную сумму он успел потратить на собственные нужды.