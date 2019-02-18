Автомобили стоимостью меньше одного миллиона рублей в скором будущем исчезнут с российских дорог, пишут "Известия" со ссылкой на данные аналитического агентства "Автостат" и автоэкспертов.

Отмечается, что с января 2019 года существенно выросли цены на целый ряд машин, в числе которых популярные в России модели, ранее считавшиеся недорогими.

К примеру, цены на бюджетные модели автомобилей Lada Vesta и Hyundai Solaris впервые пересекли отметку один миллион рублей. Причем эксперты прогнозируют и дальнейший рост цен как на престижные модели, так и на "народные" автомобили.

Управляющий партнер консалтинговой компании EURussia Partners Сергей Бургазлиев заявил, что на ценообразование влияет общий рост инфляции – продолжающееся падение российской валюты вынуждает автопроизводителей выравнивать ценники в соответствии с динамикой курсов.

Эксперт добавил, что стремительное подорожание автомобилей в России также связано с увеличением НДС.

Бургазлиев уверен, что дальнейший рост цен на автомобили в России неизбежен.