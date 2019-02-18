Фотографии с места столкновения товарного поезда и пожарной машины, произошедшего ночью 18 февраля в Алтайском крае, опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул".

На снимках видно, что автомобиль был попросту уничтожен. Как ранее сообщал портал Amic.ru, инцидент случился ночью 18 февраля на железнодорожном переезде в селе Леньки, когда машина возвращалась с тушения.

По всей вероятности, автомобиль заглох. Водитель вышел из машины и пытался обозначить присутствие транспортного средства на путях, но избежать столкновения не удалось.

В результате ЧП никто не пострадал.