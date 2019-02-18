Фотографии с места столкновения товарного поезда и пожарной машины, произошедшего ночью 18 февраля в Алтайском крае, опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул".
На снимках видно, что автомобиль был попросту уничтожен. Как ранее сообщал портал Amic.ru, инцидент случился ночью 18 февраля на железнодорожном переезде в селе Леньки, когда машина возвращалась с тушения.
По всей вероятности, автомобиль заглох. Водитель вышел из машины и пытался обозначить присутствие транспортного средства на путях, но избежать столкновения не удалось.
В результате ЧП никто не пострадал.
Комментарии
По-любому поезд виноват!
Автомобиль заглох...
Пожарный автомобиль...
Тот который должен заводиться с полпинка, чтобы спешить на пожар...
Заглох...
Без комметнариев
18.02.2019 13:48
- гость -
Посмотрите модель автомобиля, это ЗИЛ131 (на его базе). Он уже свое "отбегал" лет 20 назад! На таком устаревшем оборудовании приходится работать пожарным!
Разве кужугетович все годы своего правления не обновлял технику? А?
Да и новый сколько уже сидит в кресле и тоже ведь ничего не обновляет.
Зато лярды на спасение от потопов выкидывают.
Автомобиль 1974 года выпуска
Заглох. Кто кто в конце концов научит водителей заранее переходить на пониженную передачу, а не на самом переезде дергаться?
А сколько по вашему должен эксплуатироваться автомобиль который стоит в тёплом гараже и лишь изредка и не на долго выезжает 10-20 лет?