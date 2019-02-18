Россияне больше слушают российский шансон, а не зарубежную попсу

Большинство россиян отдают предпочтение российской музыке, а не западным артистам и их творчеству, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные опроса "Левада-центра".

Респонденты рассказали, каких тем, по их мнению, нужно избегать в своем творчестве музыкантам, режиссерам и художникам. Так, 46% заявило, что не хотят слышать про суицид и насилие, 41% – про алкоголь и наркотики, 34% – про секс и половые отношения, 27% – про веру в бога и религию, а 19% не желает ничего знать про критику власти и межнациональные отношения. Тем не менее 19% россиян согласны воспринимать творчество на любые темы.

Большинство опрошенных (67%) признались, что чаще всего отдают предпочтение российской поп-музыке и советской эстраде. Около 30% отметили, что любят шансон. Классическая музыка завораживает лишь 22% опрошенных, а бардовские песни готовы слушать только 9%. Интересно, что любителями джаза (7%) оказались молодые люди (12%) до 24 лет.

Иностранные артисты и их песни нравятся 18% россиян. Более всего зарубежная поп-музыка популярна у молодежи (36%) и у людей от 25 до 39 лет (30%). А среди старшего поколения такую музыку слушают лишь 4% опрошенных.

При этом почитатели рока больше предпочитают российский рок, нежели западный. Так ответили 15% и 11%, соответственно.

Самым любимым российским исполнителем оказался Филипп Киркоров (8%). Чуть отстали от него Алла Пугачева и Стас Михайлов (по 5%). Причем Киркорова любят люди разных поколений, а Пугачеву – россияне от 40 лет и старше. Аудитория Михайлова – это граждане старше 25 лет.

Молодежь от 18 до 24 лет заявила, что отдает предпочтение Егору Криду, Тимати и Николаю Баскову. При этом ни один из зарубежных артистов не набрал в опросе более 2,1%.

Опрос проводился в 136 населенных пунктах в 52 субъектах России, среди 1600 совершеннолетних людей.