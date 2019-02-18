Подробности убийства, случившегося в Барнауле 16 февраля в одной из квартир многоэтажки по улице Малахова, сообщили в краевом управлении Следственного комитета.

В правоохранительном ведомстве отмечают, что по подозрению в убийстве 54-летней женщины задержан 28-летний сын потерпевшей.

Согласно данным органов следствия, вечером 16 февраля в одной из квартир между хозяйкой и ее сыном возник конфликт на бытовой почве.

"Молодой человек, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры с матерью с силой нанес ей несколько ножевых ударов. От причиненного колото-резаного ранения 54-летняя женщина скончалась на месте происшествия. После содеянного подозреваемый скрылся с места преступления с целью избежать дальнейшего наказания, однако через несколько часов он был задержан", – указывают в СКР.

Отмечается, что ранее подозреваемый уже был судим. Решается вопрос о заключении задержанного под стражу. Расследование продолжается.