Подробности убийства, случившегося в Барнауле 16 февраля в одной из квартир многоэтажки по улице Малахова, сообщили в краевом управлении Следственного комитета.
В правоохранительном ведомстве отмечают, что по подозрению в убийстве 54-летней женщины задержан 28-летний сын потерпевшей.
Согласно данным органов следствия, вечером 16 февраля в одной из квартир между хозяйкой и ее сыном возник конфликт на бытовой почве.
"Молодой человек, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры с матерью с силой нанес ей несколько ножевых ударов. От причиненного колото-резаного ранения 54-летняя женщина скончалась на месте происшествия. После содеянного подозреваемый скрылся с места преступления с целью избежать дальнейшего наказания, однако через несколько часов он был задержан", – указывают в СКР.
Отмечается, что ранее подозреваемый уже был судим. Решается вопрос о заключении задержанного под стражу. Расследование продолжается.
Комментарии
Ну, как воспитала, то и получила.
Тут хоть как воспитывай. В мозгах любых утморозней, если хоть какой-то интеллект остался, мать - это святое. В данном случае не осталось ничего, и таким не место на земле. Такое нету смысла садить в тюрьму и выпускать потом, во избежание дальнейших невинных жертв. Сочувствую таким матерям, общество может ещё хоть как-то избегать общения с такими, а для любой матери, это тяжкий крест. Потому что редко какая такого даже бросит, и несёт этот крест всю жизнь. У казаков раньше было за убийство товарища в ходе ссоры, живьём ложили в могилу, а сверху придавливали гробом с погибшим и закапывали. Жестоко, но достаточно мудро. Наиискреннейшее раскаяние возникает в такие моменты.
Жесть... Алкоголь зло, самое большое зло, хуже наркотиков.