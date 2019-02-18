Житель Барнаула Петр выиграл на портале Amic.ru билет на концерт легендарной группы "КняZz", который состоится в ресторане "Барнаул". Напомним, правила розыгрыша были просты. Надо было всего лишь правильно ответить на вопросы теста "Что вы знаете о группе "КняZz", оставить свой номер телефона и ждать результатов розыгрыша. В пятницу, 15 февраля, наш генератор случайных чисел среди прочих победителей теста выбрал номер Петра. И вот уже сегодня, 18 февраля, счастливчик получил билет на две персоны. Кстати, Петр действительно является фанатом этой группы.

Всем остальным, кто участвовал, но не победил, желаем не расстраиваться, а принимать участие в наших следующих розыгрышах.

Напомним, единственный концерт группы "КняZz" в столице Алтайского края состоится 20 февраля в ресторане "Барнаул" (для зрителей в возрасте 12+). Коллектив выступит с программой "Назад в будущее", а также прозвучат бессмертные хиты группы "Король и Шут".

Ресторан "Барнаул" – пожалуй, идеальная площадка для проведения концертов. Сюда нередко приезжают известные артисты, выступления которых проходят на самом высоком уровне. Уютная атмосфера, вкусный ужин и прекрасная музыка сделают вечер неповторимым!



Сбор гостей – 20 февраля в 19:00. Билеты уже в продаже. Вся информация — по указанным телефонам, на сайте и в соцсетях ресторана.



Ресторан "Барнаул": Площадь Победы, 3 тел.: 8 (3852) 201-601

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