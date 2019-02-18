Замглавы Минстроя Андрей Чибис в интервью "Известиям" заявил, что распознающий поведение человека видеоанализатор в скором будущем может появиться в России в рамках развития проекта "Умный город".
"Тема безопасности всегда актуальна, и здесь масса технологий, то же распознавание может быть не только лиц, но и ситуаций. Быстрое движение, неадекватное поведение, скопление людей, оставленные предметы", – рассказал Чибис.
Он подчеркнул, что с помощью видеоаналитики можно будет реагировать на ситуации в полуавтоматическом режиме – когда не диспетчер следит за картинкой с тысяч камер, а ему выводится на экран конкретная проблемная ситуация.
В частности Чибис рассказал, что концерн "Калашников" уже разработал проект видеоанализатора, способного по поведению человека определить наличие у него оружия.
Чибис уверен, что проект "Умный город" изменит качество жизни в российских населенных пунктах уже в течение последующих пяти лет. Он отметил, что в развитии городов заинтересована не только власть и бизнес, но и простые жители России.
Комментарии
Чибис, согласно его должности, должен заниматься строительством, а не терроризмом.
Ухо почесал и тут же дрон с калашом... Рэзуме-не чешите яйца и ухи, а также не бегайте и сидите дома.
А в госдуме и Кремле видеоанализатор поставят? Судя по их деятельности там все неадекваты и террористы, объявившие геноцид народу. Главным бы ещё клизьму хорошую.
Чибис когда свою систему ГИС-ЖКХ до ума доведёт? Прожектер фигов. Уже 10 лет скоро будет этой недоГИС. Какой-то еще "умный город" ... очередные миллиарды на распил?
Электронный лагерь это будущее народов...
"Чибис уверен, что проект "Умный город" изменит качество жизни в российских населенных пунктах уже в течение последующих пяти лет. "
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в развитых странах качество жизни изменили развитием экономики, а в путинской РФ всегда подход с другой стороны, через жопу. лишь бы следить за всеми. это не против террористов или других преступников. это против всех, кто может быть чем-то неугоден этой власти