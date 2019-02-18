Депутатам Госдумы в понедельник, 18 февраля, подробно расскажут, как отличить подделку от настоящей икры, пишет "Парламентская газета".

По данным Роспотребнадзора, с 24 декабря 2018 года по 10 января 2019 года проверено более 2,3 тыс. объектов торговой сети, на каждом пятом из которых выявлены нарушения при реализации икры ценных пород рыб. Установлено 955 несанкционированных мест такой торговли. По результатам контроля изъято из реализации 125,6 тонны продукции. В 352 случаях икра ценных пород рыб реализовывалась без сопроводительных документов и в 273 случаях – без необходимой информации о продукции.

Отмечается, что поддельная икра наносит серьезный ущерб здоровью граждан России. По данным Минздрава, фальсифицированная красная, черная икра и иная рыбная продукция может быть причиной "гистаминовой" мигрени, головной боли, тошноты, диареи, кожной сыпи, отека Квинке, а в ряде случаев – летального исхода.

Сообщается, что в последнее время в адрес депутатов стали все чаще поступать обращения от россиян с просьбой решить актуальную проблему роста контрафактной красной и черной икры.

На расширенном заседании рабочей группы по совершенствованию законодательства в области аквакультуры (рыбоводства), действующей при Комитете Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям обсудят вопросы незаконного оборота икры лососевых и осетровых видов рыб.

К участию в заседании, кроме депутатов Госдумы, приглашены представители Россельхознадзора, Роспотребнадзора, Минсельхоза России, Росрыболовства, ФАС России, Роскачества, ученые и производителей рыбной продукции.