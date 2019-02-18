Теплая, но снежная и ветреная погода ожидается на этой рабочей неделе в Алтайском крае, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

Так, ночные температуры в ближайшие трое суток будут балансировать от -3...-8 до -16 градусов.

Дневные температуры составят от -3...+2 градусов до +8 градусов в предгорных районах.

При этом местами по краю прогнозируется снег, мокрый снег, метель, гололедные явления, на дорогах гололедица.

Кроме того, будет ветрен. Местами по краю ожидаются порывы до 16 метров в секунду.