фото Татьяны Кытмановой

Чтобы собрать 100 граммов мёда, пчеле нужно облететь миллион цветков.

Об этом и многом другом в Барнауле могут рассказать на экскурсии прямо во время шопинга в "Доме мёда". Именно сюда мы отправились в разгар заболеваемости гриппом и ОРВи в Алтайском крае за советом — чем лучше эти болезни лечить и как правильно делать профилактику? Ведь здесь более трёхсот наименований товаров, созданных на основе продукции пчеловодства.

"Пчела — это уникальная биофабрика. Из капельки нектара у неё получается прополис, воск, мёд, перга, трутневое молочко, маточное молочко. И всё это идеально подходит именно человеку. Больше никому в природе эти продукты не нужны, кроме пчелиного роя, конечно. Причём в уже готовом виде – бери и кушай", — рассказывает Сергей Терентьев, руководитель компании ООО "Мёд Алтая".

Чтобы труды пчелы не пропали даром, нужно правильно употреблять продукцию этой уникальной для человека биофабрики. Например, мёд нагревать нельзя. Он не только потеряет свои полезные свойства, но может стать вредным! При нагреве в нём образуется ядовитый гидроксиметил-фурфурол. Это значит, что мёд не нужно добавлять прямо в чай — лучше вприкуску. А хранить баночку с мёдом нужно в тёмном, сухом месте при комнатной температуре.

фото Татьяны Кытмановой

Кстати, мёд не единственный продукт пчеловодства, который помогает при простудных заболеваниях. Маточное молочко помогает при насморке и боли в горле. А перга укрепит иммунитет родителей и детей. Но здесь тоже нужно правильно использовать продукт — иммуномодулятор не нужно запивать водой, лучше рассасывать с утра на тощак.

"Пыльца и перга – это вся таблица Менделеева! Причём перга – это вообще функциональное питание, созданное пчелой для подрастающего молодняка. Это настолько питательная субстанция, что взрослому человеку достаточно нескольких крупинок в день", — объясняют покупателям в "Доме мёда".

фото Татьяны Кымановой

Ещё один способ обезопасить себя об вирусов и укрепить организм — медовая вода. Многие про неё слышали, но мало кто знает, как правильно её делать. Оказывается, кипячёная вода абсолютно не подходит, потому что она "мёртвая". В идеале лучше использовать родниковую. Барнаульцам, например, можно съездить за ней в Санниково. На стакан воды — чайная ложка мёда. Оставляем на ночь. И утром получаем напиток, аналогичный плазме крови человека! Выпивать до еды. И, хорошая новость для стройнеющих — напиток не калорийный и талии не навредит. Мёд ускоряет метаболизм и не трансформируется в жир.

Какие ещё есть интересные факты о продукции пчеловодства узнали в "Доме мёда"?

1. Прополис — это природный антибиотик. Он убивает болезнетворные микробы, но сохраняет при этом полезную микрофлору кишечника человека, у патогенных микроорганизмов нет устойчивости к нему.

2. Алтайский липовый мёд - это "липа" от маркетологов. В нашем крае такое растение есть, цветёт, но не медоносит. При этом купить настоящий липовый мёд в Барнауле можно. Его в "Дом мёда" поставляют из Дальнего Востока. Там он получается более ароматным и эластичным, чем с башкирских пасек.

3. То же самое можно сказать и про майский мёд. Этот термин очень популярен сегодня. Но на самом деле, даже в чистых горах Алтая собирают в конце весны не больше 60-90 кг полезного лакомства с пасеки!

4. Самый дорогой мёд — монофлёрный, т.е. собранный с растения одного вида. Это очень редкие сорта, потому что их очень мало. А в "Доме мёда" в Барнауле есть.

5. У настоящего алтайского меда нет аналогов в мире: не только по вкусовым свойствам, но и по составу микроэлементов и целебным качествам. Алтай — одно из редчайших мест на Земле. Здесь очень благоприятные условия для пчеловодства: особое географическое положение, мягкий климат, экологически чистые условия вследствие преобладающего аграрного производства, огромное разнообразие медоносных растений, а также уникальный минеральный состав почв. Поэтому наш мёд обладает неповторимыми целебными свойствами.

Об этом и многом другом вы можете узнать

в магазинах "Дом мёда" компании ООО "Мёд Алтая"

по адресам:

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