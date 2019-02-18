Жителя Советского района Алтайского края будут судить по обвинению в причинении тяжкого вреда здоровью односельчанину, повлекшего по неосторожности его смерть, сообщили в региональной прокуратуре.

Согласно версии следствия, в ноябре прошлого года обвиняемый находился в гостях у потерпевшего, где они совместно распивали спиртные напитки.

Во время застолья между мужчинами произошла ссора, в результате которой обвиняемый нанес один удар ногой в затылочную часть головы потерпевшего, отчего последний упал на кровать.

"В связи с причиненным телесным повреждением у потерпевшего произошло кровоизлияние в головной мозг, затем произошло сбавление кровью головного мозга, от чего и наступила сметь потерпевшего", — уточняют в правоохранительном ведомстве.

Уголовное дело направлено в суд.