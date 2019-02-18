Делегация Совфеда во главе с председателем Валентиной Матвиенко направляется в Бруней-Даруссалам с официальным визитом, пишет "Парламентская газета".

Отмечается, что программа визита будет сокращена, чтобы Матвиенко смогла присутствовать на церемонии оглашения Послания президента России Федеральному Собранию.

Как ожидается, в Брунее спикер Совфеда встретится с председателем Законодательного совета Абдулом Рахманом Бин Таибом. Планируется, что стороны подпишут Меморандум о взаимопонимании между Советом Федерации и Законодательным советом Государства Бруней-Даруссалам.

В программе поездки также встреча с послом по особым поручениям министерства иностранных дел Брунея принцессой Масной, министром финансов и экономики Амином Лью Абдуллой, министром иностранных дел Эриваном Юсофом, министром природных ресурсов и туризма Али Апонгой и представителями деловых кругов.

В состав делегации Совфеда вошли заместитель председателя палаты Ильяс Умаханов, первый заместитель председателя Комитета по обороне и безопасности Александр Ракитин, заместитель председателя Комитета по экономической политике Алексей Русских, заместитель председателя Комитета по бюджету и финансовым рынкам Мухарбий Ульбашев, член Комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Геннадий Орденов, член Комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова, член Комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Олег Цепкин.