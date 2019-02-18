Делегация Совфеда во главе с председателем Валентиной Матвиенко направляется в Бруней-Даруссалам с официальным визитом, пишет "Парламентская газета".
Отмечается, что программа визита будет сокращена, чтобы Матвиенко смогла присутствовать на церемонии оглашения Послания президента России Федеральному Собранию.
Как ожидается, в Брунее спикер Совфеда встретится с председателем Законодательного совета Абдулом Рахманом Бин Таибом. Планируется, что стороны подпишут Меморандум о взаимопонимании между Советом Федерации и Законодательным советом Государства Бруней-Даруссалам.
В программе поездки также встреча с послом по особым поручениям министерства иностранных дел Брунея принцессой Масной, министром финансов и экономики Амином Лью Абдуллой, министром иностранных дел Эриваном Юсофом, министром природных ресурсов и туризма Али Апонгой и представителями деловых кругов.
В состав делегации Совфеда вошли заместитель председателя палаты Ильяс Умаханов, первый заместитель председателя Комитета по обороне и безопасности Александр Ракитин, заместитель председателя Комитета по экономической политике Алексей Русских, заместитель председателя Комитета по бюджету и финансовым рынкам Мухарбий Ульбашев, член Комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Геннадий Орденов, член Комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова, член Комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Олег Цепкин.
Комментарии
а ее нельзя сократить? ну так, для экономии, за ненадобностью
Лучше они к нам
У Матвиинко жизнь удалась - дурковала в комсомоле, потом в КПСС, перекрасилась и стала ударником капиталистического труда с сыном миллиардера. И продолжает дурковать, а я ей искренне завидую. Здоровья Вам госпожа.
А по Скапу с этими вельможами нельзя переговорить? Зачем сорить бюджетными деньгами?
В Брунее клёво. Особенно когда нахаляву и под видом рабочей поездки.
Ей в султанат по делу срочно.