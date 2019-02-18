Иркутянин, ранее судимый за хищение нефти, осужден за хищение угля

В Иркутской области суд приговорил к 5,5 годам лишения свободы в колонии общего режима местного жителя за хищение угля с месторождения, сообщает региональная прокуратура.

Наказание назначено с учетом присоединения части не отбытого срока по ранее состоявшемуся приговору Черемховского районного суда за совершение аналогичного преступления, связанного с хищением нефтепродуктов.

Отмечается, что с ноября 2016 до момента задержания в мае 2017 года мужчина вел "систематическое хищение каменного угля" с участка горных работ разреза "Черемховуголь" ООО "Компания "Востсибуголь".

"Подсудимый ночами приезжал на участок горных работ, где машинисты экскаваторов загружали уголь ему в кузов автомобиля грузоподъемностью 30 тонн. Похищенный уголь он продавал частным лицам и организациям. Всего похитил более 1,2 тыс. тонн угля, причинив ущерб компании свыше 440 тыс. рублей", – говорится в сообщении прокуратуры.

К хищениям мужчина привлекал троих своих знакомых и пять машинистов экскаваторов, уголовное преследование которых прекращено в связи с раскаянием.