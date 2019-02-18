Столкновение легкового автомобиля с КамАЗом произошло на трамвайных путях в Барнауле днем в понедельник, 18 февраля.
Авария случилась на пересечении улиц Партизанская и Челюскинцев.
"Движение трамваев полностью заблокировано. Работает Аварком", – отмечает автор заметки в паблике Barnaul 22.
О пострадавших не сообщается.
Комментарии
Куда спешим
Куда спешим
А вдруг диарея?
Куда спешим
А вдруг диарея?
И что? Проходит сразу после аварии??)))))
Не проходит а выходит, со свистом.
Авария двух авто,да на трамвайных путях,да навстречу друг другу...