Столкновение легкового автомобиля с КамАЗом произошло на трамвайных путях в Барнауле днем в понедельник, 18 февраля.

Авария случилась на пересечении улиц Партизанская и Челюскинцев.

"Движение трамваев полностью заблокировано. Работает Аварком", – отмечает автор заметки в паблике Barnaul 22.

О пострадавших не сообщается.