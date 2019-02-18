В Алтайском крае организована доследственная проверка по сообщению СМИ о предоставлении гражданам из числа детей-сирот непригодных для проживания квартир, сообщает алтайский СК.

Отмечается, что ранее в сюжете регионального телевидения жители поселка Центральный в городе Барнауле пожаловались на ненадлежащие условия проживания в квартирах, предоставленных Региональным жилищным управлением края (РЖУ) по программе жилья для граждан из числа детей-сирот.

По пояснениям жильцов, в новый трехэтажный дом они въехали полгода назад и уже этой зимой начались проблемы – низкая температура в квартирах, плесень и сырость. Попытки граждан обратить внимание застройщиков и чиновников на существующие проблемы не дают результатов.

"В ходе проверки предстоит выяснить, каким образом дом, имеющий дефекты, смог пройти процедуру согласования в Региональном жилищном управлении и одобрен для вселения жильцов. Кроме того, будет дана правовая оценка соответствию качества предоставленного гражданам жилья предъявляемым требованиям", – говорится в сообщении ведомства.

Как сообщалось в СМИ, в своем иске семьи требуют от чиновников либо привести дом в надлежащее состояние, либо признать эти квартиры непригодными для проживания и обязать чиновников предоставить новые. "В РЖУ с претензиями новоселов согласились. Говорят, действительно, ни сам дом, ни крыша не утеплены, но проверять эти конструктивные нюансы при покупке не обязаны. А ведь дом на гарантии: в течение пяти лет застройщик должен устранять недостатки добровольно. Как пояснили в управлении, они и сами готовились встретиться с застройщиком в суде, но для начала обязаны были соблюсти формальности: вынести предписание, выдержать сроки. Но жильцы опередили: они ждали от государства совсем не такой жилплощади", – сообщалось в сюжете ГТРК "АЛТАЙ".