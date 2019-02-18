Фото: Алтайспорт

XXXVII Всероссийская массовая гонка "Лыжня России" прошла в Барнауле 17 февраля. Первоначально гонка должна была пройти 10 февраля, но ее перенесли из-за морозов. По подсчетам организаторов, в этом году на лыжню встали 2130 человек. Мероприятие состояло из трех гонок, в которых приняли участие как малыши, так и профессионалы.

В третьей десятикилометровой гонке бежали мужчины и женщины. У мужчин с промежутком в восемь секунд финишировали три спортсмена: Александр Гуляев (24:57), Александр Цюжет (25:00) и Роман Соколов (25:05). Среди женщин не было равных Марине Зятьковой (27:20). Серебро и бронза достались воспитанницам АУОРа Татьяне Зеленецкой (37:48) и Анастасии Кутяковой (35:20), – сообщает пресс-служба "Алтайского спорта".