Барнаульский бизнесмен Евгений Ракшин отказался от застройки стадиона "Локомотив" в центре города, являющегося объектом культурного наследия, и намерен отреставрировать его. Об этом сообщил журналистам во время пресс-конференции временно исполняющий обязанности начальника управления государственной охраны объектов культурного наследия Алтайского края Александр Урбах.

Так, компания "Локомотив", принадлежащая господину Ракшину, еще летом 2018 года подала документы в комитет для разрешения на строительство жилого комплекса на месте памятника архитектуры, но 3 сентября мэрия отказала компании в разрешении на строительство.

"Окончательное решение принято: памятник будет сохранен. Чтобы его изменить, необходимо решение правительства России. Это невозможно. Барнаульский стадион "Локомотив" никто застраивать не будет", – отметил Урбах.

По его словам, собственник подготовил проект реставрации трибуны стадиона, которая и является памятником культурного наследия. При этом застраивать близлежащую территорию они не имеют права. Вокруг стадиона находится также очень большое количество объектов культурного наследия, включая мемориал Победы и ж/д вокзал.

"В настоящее время собственник обратился к нам с заявлением и обозначил, что начинает работу по подготовке проекта зон охраны данной территории. Только на его основании в будущем собственник сможет предоставить план застройки, который должен соответствовать проекту. Только после этого градостроительный совет может выдать разрешение на строительство такого жилого помещения", – добавил он.

Фактически, как пояснил Урбах, собственник не сможет построить дом в районе стадиона выше нескольких этажей.

Ранее стало известно, что компания "Локомотив" официально подала документы в Арбитражный суд Алтайского края на комитет по строительству, архитектуре и развитию Барнаула за отказ в строительстве жилья на бывшем стадионе "Локомотив".

Отметим, что разговоры о строительстве нескольких домов на месте бывшего стадиона ведутся много лет. Сейчас компания "Селф" уже завершает строительство первого объекта будущего комплекса рядом с автовокзалом.

Заказчиком строительства ЖК выступило ОАО "Первый", которое является собственником "Локомотива". Именно эта организация в марте 2011 года получила комплекс зданий стадиона и его территорию. Компании, которая принадлежит семье известных в городе Ракшиных, удалось приватизировать имущество через внесение его в уставный капитал создаваемого ОАО.

Позже суд определил, что стены стадиона являются памятником архитектуры. При этом владелец компании "Первый" Евгений Ракшин заявлял, что объект является абсолютно типовым и не имеет какой-либо исторической ценности. Градостроительный комитет Барнаула после решения суда одобрил проект застройки территории жилыми домами, но его решили реализовывать в несколько этапов. Предполагалось, что в состав ЖК войдут несколько многоэтажек. Одна из них будет высотой 23 этажа. Фасад комплекса предполагалось выполнить в стилистике времен сталинского ампира.