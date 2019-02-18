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Администрация Горно-Алтайска долгие годы закрывает глаза на проблемы "микрорайона-призрака" в центре города, сообщает Служба Новостей "FM-Продакшн".

К журналистам обратились жители улицы Шоссейной. Их дома составляют микрорайон на берегу реки Майма в центре города. При этом в жилищах нет водо- и газоснабжения. И, судя по всему, не будет, следует из ответа мэрии на официальный запрос СМИ.

Дело в том, что несколько лет назад вблизи Шоссейной начали строить многоэтажки. Тогда жильцы микрорайона уже знали, что их дома должны быть снесены. Однако жилища остаются на своем месте и по сей день. Люди жили и до сих пор живут в районе-фантоме, рассказывает одна из местных жительниц: "Мы все под снос идем. У нас уже и дети выросли, и внуки вырастают. А нам нельзя строить ничего. В общем, ничего делать нельзя. Так и живем в подвешенном состоянии".

Журналисты подготовили официальные запросы в администрацию Горно-Алтайска, в которых задали вопросы о судьбе "района-призрака". Однако городские власти лишь подтвердили очевидное.

А уточняющие вопросы, например, о числе людей, которых необходимо переселять, и о том, что они получат взамен своих домов, в администрации проигнорировали. При этом жители Шоссейной многого не просят. Они хотели получить лишь минимальное коммунальное удобство – водопровод.

И ранее горно-алтайские власти не стеснялись в обещаниях, рассказывает горожанка: "Мы написали еще заявление в администрацию, чтобы нам все-таки водопровод провели. И нам бы газ тоже надо. Они написали отписку, что нам проведут, года полтора назад это было. Но они так и не провели эту воду".

В письме за подписью главы администрации Горно-Алтайска Ольги Сафроновой, которое пришло в ответ на запрос Службы Новостей "FM-Продакшн", упоминается постановление от 2013 года.

В соответствии с ним улица Шоссейная входит в проект многоэтажной жилой застройки микрорайона, где строительство индивидуальных жилых домов не предусмотрено. Поэтому ни воды, ни газа у людей не будет – в связи с планируемым сносом.

А вот вопрос о сроках расселения в письме остался без ответа. Жители Шоссейной разводят руками – вероятно, еще не одно поколение их семей воспитает здесь детей. Без воды и газа.