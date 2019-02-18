Глава Барнаула Сергей Дугин в связи с потеплением поручил усилить контроль за состоянием крыш и тротуаров, сообщает пресс-центр городской администрации.
Так, в ходе еженедельного совещания градоначальник отметил: "В связи с повышением температуры воздуха необходимо более интенсивно вывозить снег с улиц и дворовых территорий; посыпать наледь песчано-соляной смесью, уделив особое внимание тротуарам. Управляющие компании должны все усилия направить на очистку кровель от снега и сосулек, чтобы обеспечить безопасность барнаульцев".
Городскому комитету ЖКХ вместе с администрациями районов дано поручение продолжить проведение рейдов по очистке кровель от снега и наледи.
Комментарии
начинается скрышеледопад
))) вывезут они,
УК СМАРТ снег с крыши скинули в субботу, 2 дня люди как горные козлики скакали по двору чтоб к подъезду пройти, сегодня трактором сдвинули это на парковку ... и все... теперь до весны минус 4 парковочных места