Глава Барнаула Сергей Дугин в связи с потеплением поручил усилить контроль за состоянием крыш и тротуаров, сообщает пресс-центр городской администрации.

Так, в ходе еженедельного совещания градоначальник отметил: "В связи с повышением температуры воздуха необходимо более интенсивно вывозить снег с улиц и дворовых территорий; посыпать наледь песчано-соляной смесью, уделив особое внимание тротуарам. Управляющие компании должны все усилия направить на очистку кровель от снега и сосулек, чтобы обеспечить безопасность барнаульцев".

Городскому комитету ЖКХ вместе с администрациями районов дано поручение продолжить проведение рейдов по очистке кровель от снега и наледи.