Знаменитый археологический памятник Денисова пещера в Алтайском крае могут включить в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО археологического памятника, сообщил врио начальника управления госохраны объектов культурного наследия региона Александр Урбах на пресс-конференции.

По его словам, принятие решения стоит ожидать не раньше, чем к 2022 году. Для процесса включения в список наследия ЮНЕСКО региону понадобятся средства федерального бюджета. Это, по мнению властей, даст объекту узнаваемость и популярность среди туристов.

"Мы ведем работу о включении археологического памятника "Денисова пещера" в наследие ЮНЕСКО. Объект находится в федеральной собственности. Предполагается, что он станет первым в России археологическим объектом, включенным в список ЮНЕСКО. Дело в том, что в России в культурное наследие ЮНЕСКО включено 26 объектов и ни одного археологического в чистом виде", – сказал Александр Урбах.

Отметим, что в 2010 году в Денисовой пещере на Алтае найдены останки неизвестного до того вида неандертальцев. По мнению ученых, первые люди на Алтае появились после прохождения около 300 тысяч лет назад мощной волны миграции через Ближний Восток до южной Сибири. Неандертальцы обитали на Алтае 50-70 тысяч лет назад, их следы были найдены не только в Денисовой, но и соседних пещерах – Чагырской и Страшной.

Недавно сотрудники Института археологии и этнографии СО РАН в ходе раскопок в Денисовой пещере на Алтае впервые обнаружили древний карандаш – обработанный и, предположительно, использовавшийся в творческих целях кусочек красного железняка.