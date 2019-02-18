Молодой житель Кытмановского района Алтайского края предстанет перед судом по обвинению в покушении на изнасилование, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Согласно версии следствия, в декабре прошлого года 19-летний парень, выйдя из бара в состоянии алкогольного опьянения, на одной из улиц села увидел девушку и решил с ней познакомиться.

"Потерпевшая испугалась незнакомца и при высказанном обвиняемым желании продолжить более тесное общение, оттолкнула его от себя. Молодой человек повалил девушку на снег и, причиняя физическую боль, стал удерживать. Не растерявшись, она стала громко кричать и звать на помощь. Женский крик услышал проходящий неподалеку сотрудник полиции. Увидев приближающегося полицейского и желая избежать ответственности за содеянное, обвиняемый стал убегать, однако вскоре был задержан", – добавляют в СКР.

26-летней девушке в результате преступных действий были причинены физические и нравственные страдания, а также незначительные телесные повреждения.

Злоумышленник полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

Уголовное дело направлено в суд.