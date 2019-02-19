Потепление до +7 градусов и сильный ветер прогнозируют синоптики в Алтайском крае во вторник, 19 февраля.

"В отдельных районах снег, мокрый снег, метель, гололедные явления на дорогах", – говорится в сообщении регионального Гидрометцентра.

Дневные температуры составят -3...+2 градуса, в предгорьях потеплеет до +7 градусов.

Ветер будет юго-западный, 5-10 метров в секунду, в северных районах порывы до 15 метров.

В Барнауле будет без осадков, на дорогах гололедица. Дневные температуры составят -1...+1 градус. Ветер будет юго-западный, 5-10 метров в секунду.