Вторник, 19 Февраль, 09:24

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

$ 66,25
€ 74,91
254922
Обь
-19см +2

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Коммунальные аварии в Барнауле ЧП в барнаульском аэропорту Споры по рубкам в ленточных борах Алтайского края
Новости

Собственник сгоревшего дома купца Морозова не планирует восстанавливать объект

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
На восстановление здания, пострадавшего год назад при пожаре, необходимо более 30 миллионов рублей

Фото: Amic.ru

Деревянное одноэтажное здание в Барнауле на углу улицы Ползунова и проспекта Социалистического, практически полностью уничтоженное огнем в январе 2018 года, в ближайшее время не будет восстановлено. Собственник объекта, который в начале XX века являлся конторой торгового дома "А.Г. Морозов с сыновьями", не имеет денег, чтобы восстановить объект. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности начальника управления государственной охраны объектов культурного наследия Алтайского края Александр  Урбах.

По подсчетам, на восстановление здания, пострадавшего год назад при пожаре, необходимо более 30 миллионов рублей. Один только проект обойдется в шесть миллионов. Такую сумму собственник выделить не в силах.

"Наступил момент, когда мы должны получить какое-то решение от собственников. Они либо должны начать работы по проектированию или по реставрации. На сегодня ничего делать собственник не планирует. Две недели назад мы отправили все документы в суд, чтобы заставить его начать работы. В течение года мы искали инвесторов, готовых выкупить сгоревшее здание. Дело в том, что мы находим таких людей, но они потом не могут договориться с собственником о цене вопроса. С нашей стороны мы только можем проводить надзорные мероприятия. Сейчас у нас вновь есть один инвестор, готовый выкупить объект. Но пока фамилий я называть не стану", – сообщил Александр Урбах.

Здание по адресу Ползунова, 31 (Социалистический, 16), выходящее своим главным фасадом на Соборную площадь, было построено еще в 1913 году. Оно стало последним в ряду зданий, вошедших в состав обширного усадебного комплекса купца первой гильдии Андрея Морозова. Бывшая усадьба расположена в исторической части Барнаула, занимает угол квар­тала в границах улиц Льва Толстого и Ползунова, проспекта Социалистического. В советский период здесь поочередно располагались биржа труда, деловой клуб, столовая, фабрика по пошиву одежды и т. п.

Пожар 21 января 2018 года практически полностью уничтожил исторический памятник. Позже экс-глава региона Александр Карлин дал поручение своим заместителям разработать план по восстановлению объекта.

Материалы по теме

 

Читайте также в сюжете: Пожар в доме купца Морозова
Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

19.02.2019 08:16
- гость -

Неужели деревянный одноэтажный дом стоит построить 30 млн? Что-то собственник фантазирует. Сразу бы сказал, что хочет многоэтажку вставить

0  0
19.02.2019 08:31
- гость -

Думается, сам факт старинной постройки - недостаточное основание для признания памятником архитектуры. Стоял какой-то дощатый сарай, ни кожи, ни рожи. Тратить бешенные деньги на его восстановление бесхозяйственно. С таким же успехом можно признать памятником туалет типа скворечник.

0  0
19.02.2019 09:05
- гость -

>С таким же успехом можно признать памятником туалет типа скворечник.
нужно сначала найти такой сортир, который видел ...опу (и не только) купца Морозова, а так бы признали...

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< февраль 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28         
09:22
Почти все население Курил выступает против передачи островов Японии 0
09:12
Женщина на Алтае зарубила вахтовика топором и спрятала тело в подполе 0
09:07
Стала известна причина смерти вратаря на хоккее в Новосибирске 0
09:00
Как получить год безлимитного интернета за покупку подарка близким 0
08:58
Газонокосилку за частушку: "Фирсова Слобода" объявляет конкурс 0
08:50
Жители Алтайского края смогут наблюдать суперлуние 19 февраля 0
08:39
После звонка из "банка" жительница Барнаула лишилась 138 тысяч рублей 0
08:28
Барнаулец до смерти забил женщину и жил в ее доме 2
08:15
Как россияне будут отдыхать на Международный женский день в 2019 году 1
08:02
Чем порадовать защитника: топ книг к 23 февраля 0
07:50
Коп, преступник и Че Гевара: лучшие роли великолепного Бенисио Дель Торо 0
07:34
Депутат Госдумы Бессарабов будет курировать выборы в двух Алтаях от единороссов 0
07:19
Собственник сгоревшего дома купца Морозова не планирует восстанавливать объект 3
07:03
Квартиру в доме повышенной комфортности продают в центре Барнаула за 10,2 млн 5
06:48
Жизнь после повышения НДС: цена бензина на Алтае и в других регионах СФО 2
06:32
Величественные, как сам океан: удивительные снимки китов от Габи Баратью 0
06:17
Сильный ветер и потепление до +7: прогноз погоды в Алтайском крае на 19 февраля 0
06:01
Депутат парламента Алтайского края Теплова попала под уголовное дело 4
05:51
Кадыров объяснил причины передачи полномочий премьеру Чечни 0
04:48
Салон лимузина Путина Aurus из проекта "Кортеж" показали на видео 0
03:49
Песков рассказал о встречах Путина с арестованным американцем Калви 1
02:59
Футболист Аршавин при поддержке мужчин "своровал" у жены Mercedes 1
01:20
Российские физики придумали, как поменять свойства электрона 0
00:34
Ученые выяснили, что мир курильщика становится менее цветным 0
23:59
Якубович прокомментировал расхватывание еды зрителями на "Поле чудес" 2
23:40
Полиция допрашивает мать, якобы привязавшую сына в лесу с мешком на голове 3
23:16
Скворцова: Минздрав обсудит идею введения штрафов для полных россиян 4
22:59
Фонд друга Путина для одаренных детей получил лицензию на продажу алкоголя 3
22:39
Фильм о рэпере Децле хотят снять в России: объявлен сбор денег 0
22:06
Депутаты призвали россиян лучше выбирать красную икру перед Масленицей 0
21:57
Российские гостиницы без "звезд" не смогут работать со следующего года 0
21:45
Россия вышла на второе место в мире по добыче нефти 1
21:37
Порошенко уволил своего советника, захотевшего стать президентом 0
20:58
Задержан московский школьник, ударивший на спор полицейского 2
20:39
Минфин хочет устанавливать минимальные цены на весь алкоголь в продаже 2
20:17
Школьница умирала в новосибирской больнице, пока неторопливо заполнялись бумаги 5
19:59
Минфин раскрыл доходы бюджета от размещения средств ФНБ в 2018 году 1
19:41
Хоккеист умер во время матча в Новосибирске 0
19:08
Коротко о главном: судьба "Локомотива", перекроенные регионы и зарплаты на Алтае
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 18 февраля
18:55
Московским пенсионерам хотят компенсировать плату за вывоз мусора 2
18:41
Российские ученые научили нейросеть выявлять метастазы рака 1
17:54
Томенко назначил начальника управления по госрегулированию цен и тарифов 3
17:33
Следственный комитет проверит покрытый плесенью дом для сирот в Барнауле 6
17:24
Юноша на Алтае набросился на девушку и ответит за покушение на изнасилование 0
17:15
Алтайская Денисова пещера может войти список объектов наследия ЮНЕСКО 0
17:02
Иркутянин, ранее судимый за хищение нефти, осужден за хищение угля 0
16:50
Глава Барнаула из-за оттепели поручил активнее вывозить снег и чистить тротуары 4
16:32
Матвиенко по-быстрому слетает в Бруней, чтобы успеть до Послания президента 12
16:23
Микрорайон-призрак: жители Горно-Алтайска просят помощи 0
16:11
Ракшин отказался застраивать высотками барнаульский стадион "Локомотив" 19

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.