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Деревянное одноэтажное здание в Барнауле на углу улицы Ползунова и проспекта Социалистического, практически полностью уничтоженное огнем в январе 2018 года, в ближайшее время не будет восстановлено. Собственник объекта, который в начале XX века являлся конторой торгового дома "А.Г. Морозов с сыновьями", не имеет денег, чтобы восстановить объект. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности начальника управления государственной охраны объектов культурного наследия Алтайского края Александр Урбах.

По подсчетам, на восстановление здания, пострадавшего год назад при пожаре, необходимо более 30 миллионов рублей. Один только проект обойдется в шесть миллионов. Такую сумму собственник выделить не в силах.

"Наступил момент, когда мы должны получить какое-то решение от собственников. Они либо должны начать работы по проектированию или по реставрации. На сегодня ничего делать собственник не планирует. Две недели назад мы отправили все документы в суд, чтобы заставить его начать работы. В течение года мы искали инвесторов, готовых выкупить сгоревшее здание. Дело в том, что мы находим таких людей, но они потом не могут договориться с собственником о цене вопроса. С нашей стороны мы только можем проводить надзорные мероприятия. Сейчас у нас вновь есть один инвестор, готовый выкупить объект. Но пока фамилий я называть не стану", – сообщил Александр Урбах.

Здание по адресу Ползунова, 31 (Социалистический, 16), выходящее своим главным фасадом на Соборную площадь, было построено еще в 1913 году. Оно стало последним в ряду зданий, вошедших в состав обширного усадебного комплекса купца первой гильдии Андрея Морозова. Бывшая усадьба расположена в исторической части Барнаула, занимает угол квар­тала в границах улиц Льва Толстого и Ползунова, проспекта Социалистического. В советский период здесь поочередно располагались биржа труда, деловой клуб, столовая, фабрика по пошиву одежды и т. п.

Пожар 21 января 2018 года практически полностью уничтожил исторический памятник. Позже экс-глава региона Александр Карлин дал поручение своим заместителям разработать план по восстановлению объекта.