Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в понедельник, 18 февраля, назначил нового главу управления по государственному регулированию цен и тарифов, сообщается на официальном сайте региона.

В распоряжении губернатора отмечается, что Александр Катнов начинает свою работу на должности начальника управления с сегодняшнего дня.

Согласно информации в Сети, Александр Катнов в 2017 году занимал должность начальника управления экономики и финансов АО "Алтайкрайэнерго". На личной странице в соцсети указывается, что он окончил АлтГУ в 1998 году.

Напомним, 27 ноября 2018 года бывший начальник управления Сергей Родт был освобожден от временного исполнения обязанностей в связи с истечением срока действия срочного служебного контракта. Врио начальника управления с 28 ноября стал Олег Колосков, который до этого занимал должность замначальника в этой же структуре.

Ранее портал Amic.ru предполагал, что при новом губернаторе Родт станет как раз одним из кандидатов "на выбывание". До этого вверенное ему ведомство приняло целый ряд неоднозначных решений, включая нормативы на водоснабжение, которые смог отменить лишь Верховный суд. Стоит отметить, что Родт проработал на своей должности 8,5 лет — с мая 2010 года.