Фото: avito.ru

Трехкомнатную квартиру площадью 117 квадратных метров продают в центре Барнаула за 10,2 миллиона рублей, сообщается на сайте avito.ru.

Автор объявления подчеркивает, что жилье находится в доме повышенной комфортности на улице Пролетарской.

"Видеонаблюдение по периметру дома, камера в лифте, консьерж, шлагбаум. В квартире сделана отличная планировка, две изолированные комнаты, большая кухня-гостиная, два санузла, три большие лоджии с отделкой (площадь квартиры с лоджиями 138 кв. метров), вместительные гардеробные в каждой комнате, встроенный шкаф для книг", – добавляет продавец.

Кухня выполнена из натурального дуба, имеется встроенная техника, современный холодильник, люстры из натурального хрусталя, оборудованы теплые полы в коридоре и кухонной зоне.