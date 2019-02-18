Российские ученые научили нейросеть выявлять метастазы рака

Специалисты компании UNIM разработали и обучили нейросеть выявлять метастазы рака в организме человека, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение компании.

Компания UNIM была создана в 2014 году. Специалисты UNIM разрабатывают новые инструменты для диагностики рака. В начале 2018 года компания открыла лабораторию в технопарке "Сколково".

Созданная учеными UNIM нейросеть в сотни раз сокращает объем рабочего времени врача на определение метастазов. Теперь врач буквально за несколько секунд может получить данные, есть ли в исследуемом материале метастазы и где они находятся. Без помощи нейросети онколог тратит на это не менее получаса.

"Нейросети выводят гистологию на совершенно новый уровень. Уже в ближайшие пару лет мы увидим новый уровень доказательности и точности онкологической диагностики. У врача появится надежный помощник, который значительно снизит его трудозатраты и значительно повысит эффективность работы", — говорится в сообщении.

Выявление метастаз необходимо, чтобы правильно определить стадию рака и назначить пациенту необходимое в данной ситуации лечение. В противном случае можно лишить больного шанса на выздоровление.

По данным Минздрава РФ, число больных раком в России в 2017 году достигло 3,5 миллиона человек. Онкологический диагноз каждый год получают около 600 тысяч россиян.