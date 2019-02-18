Московским пенсионерам хотят компенсировать плату за вывоз мусора

В повестке заседания Московской областной думы — законопроект, которым предусмотрено предоставление компенсации за вывоз мусора для пенсионеров, сообщает телеканал "360" со ссылкой на председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова.

Брынцалов напомнил, что в январе была установила 50-процентная компенсация за оплату коммунальных услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) отдельным категориям граждан.

"В этом году в квитанциях на оплату услуг ЖКХ появилась новая графа — за вывоз мусора. Ранее отдельным категориям граждан предоставлялась компенсация за обращение с ТКО в рамках оплаты за содержание жилого помещения. Мы сохранили данную компенсацию, только уже в рамках оплаты за коммунальные услуги", — отметил Брынцалов.

Спикер областного парламента напомнил, что Мособлдума всегда уделяла особое внимание оказанию социальной поддержки пенсионерам.

"О необходимости установления соответствующей льготы для них говорил и губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем ежегодном обращении", — сказал Игорь Брынцалов.

Таким образом, предлагается установить компенсацию в следующих размерах:

— неработающим пенсионерам в размере 30%;

— пенсионерам старше 70 лет — 50%;

— пенсионерам старше 80 лет — 100%.

"Участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, ветераны труда уже получают 50-процентную компенсацию. Пенсионеров старше 80 лет полностью освободят от нового платежа. Считаю, что данный закон необходимо принять как можно скорее. Он будет вынесен на рассмотрение Мособлдумы на ближайшее заседание — 21 февраля", — добавил Брынцалов.