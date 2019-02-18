Минфин раскрыл доходы бюджета от размещения средств ФНБ в 2018 году

В 2018 году бюджет России получил 70,52 млрд руб. от размещения средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщается на сайте Минфина.

Отмечается, что доходы от размещения средств ФНБ в разрешенные финансовые активы составили 70,52 млрд. руб. Из них 12,33 млрд руб. — проценты по валютным счетам в Банке России, а 58,19 млрд руб. — доходы от вложений в другие активы.

Общая доходность средств ФНБ на счетах в иностранной валюте составила 0,63% годовых (1,76% на счете в долларах и минус 0,47% на счете в евро). Доходность, выраженная в рублях, составила 18,33%.

Средства ФНБ, размещенные на долларовых депозитах во Вшенэкономбанке, принесли доходности в 0,25% годовых, для рублевых депозитов этот показатель составил 4,23%.

Доходность средств фонда, размещенных в ценные бумаги российских эмитентов, связанных с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, для привилегированных акций нефинансовых организаций составила 0,75% годовых, для номинированных в рублях облигаций — 4,34%, для облигаций в долларах — 4,13%, для привилегированных акций кредитных организаций — 4,25%. Доходность на депозитах в "Газпромбанке" и ВТБ составила 5,53%.