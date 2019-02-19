Сводную статистику средних цен на топливо в регионах Сибирского федерального округа после январского удорожания опубликовал Новосибирскстат.

В ведомстве констатируют, что в первом месяце 2019 года повышение потребительских цен на моторное топливо произошло в большинстве регионов СФО.

Напомним, что в первую очередь это произошло в связи с увеличением ставки НДС.

"Лидером по уровню цен на дизельное топливо и автомобильный бензин марки АИ-98 является Республика Тыва, на автомобильный бензин марок АИ-92 и АИ-95 – Красноярский край", – добавляют в Новосибирскстате.

Судя по предоставленным данным, в Алтайском крае розничные цены на горючее остаются одними из самых демократичных. Впрочем, при этом необходимо иметь в виду и то, что в регионе самая скромная средняя зарплата по сравнению с другими субъектами федерального округа.