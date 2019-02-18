Задержан московский школьник, ударивший на спор полицейского

Полицейские в Москве задержали школьника, который ударил стража порядка, проиграв спор товарищам, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Инцидент произошел в минувшие выходные. Командир одной из рот 2-го Оперативного полка ГУ МВД по Москве находился на Манежной площади в связи с выполнением своих служебных обязанностей. В какой-то момент он почувствовал сильный удар в область спины. Обернувшись, сотрудник полиции увидел своего обидчика, который пытался скрыться, но его задержали коллеги полицейского", – сообщил источник.

Задержанным оказался учащийся школы № 629 города Москвы. Вместе с ним были задержаны еще двое подростков по подозрению в причастности к произошедшему.

В ходе предварительного уточнения обстоятельств нападения на сотрудника полиции выяснилось, что старшеклассник проиграл спор своим друзьям. По условиям ему нужно было ударить сотрудника правоохранительных органов.

В отношении семей задержанных подростков составлен административный протокол по статье "Неисполнение родителем обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". СК начал проверку по факту нападения на полицейского.